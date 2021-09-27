Ушёл из школы и пропал. Подростка ищут в Костанае

Информацию о пропаже 14-летнего подростка распространили волонтёры поискового отряда «Дос».

Учащийся школы №8 вышел из школы, однако домой так и не пришел.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.