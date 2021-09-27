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  4. Ушёл из школы и пропал. Подростка ищут в Костанае

Ушёл из школы и пропал. Подростка ищут в Костанае

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Информацию о пропаже 14-летнего подростка распространили волонтёры поискового отряда «Дос». 

Учащийся школы №8 вышел из школы, однако домой так и не пришел.

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