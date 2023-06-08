Ушёл из жизни 22-летний мастер спорта РК по спортивной гимнастике Аян Молдагалиев

6 июня ушёл из жизни мастер спорта республики Казахстан по спортивной гимнастике Аян Молдагалиев. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте управления спорта Костанайской области размещена.

«С сожалением сообщаем, что в возрасте 22 лет ушел из жизни Аян Молдагалиев. Он был известным спортсменом и достиг значительных успехов в своей карьере. Аян начал свою спортивную карьеру в 2007 году и за время своего участия в соревнованиях стал многократным чемпионом Республики Казахстан. Он также добился побед на международных турнирах, подтверждая свой высокий уровень профессионализма. В 2018 году Аян стал бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи, который проходил в Индонезии. Также он был участником юношеских олимпийских игр 2018 года, которые проходили в Аргентине. Его участие в этих престижных мероприятиях свидетельствует о его выдающихся спортивных навыках и преданности гимнастике. Аян был также членом национальной сборной Республики Казахстан. Его талант, старание и преданность спорту оставят неизгладимый след в истории спортивной гимнастики в Казахстане. Его недавнее и неожиданное уход из жизни является большой потерей для всего спортивного сообщества и оставит пустоту в сердцах его близких, друзей и поклонников. Пусть память о нем и его достижениях будут вечно жить в сердцах тех, кто знал и уважал его как выдающегося спортсмена и пример преданности спорту. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам Аяна. Уход такого талантливого и молодого спортсмена оставляет огромную пустоту в сердцах его близких. Пусть они найдут силу и поддержку друг у друга в этом трудном времени. Пусть память о Аяне будет вечно светиться и дарить надежду всем, кто знал и уважал его. Мы разделяем горе с его близкими и желаем им много сил, чтобы преодолеть эту непоправимую утрату. Мы с вами, и наши мысли и молитвы сопровождают вас в этом тяжелом времени», — говорится в публикации.

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