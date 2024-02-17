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Ушёл из жизни известный журналист Александр Данильченко

alau.kz

Сегодня стало известно об уходе из жизни известного журналиста областной телерадиокомпании «Алау», автора программ Александра Данильченко. 

С огромной скорбью и сожалением сообщаем, что телерадиокомпания «Алау» понесла сегодня огромную утрату. Из жизни на 69-ом году жизни ушел Александр Михайлович Данильченко. Один из тех, кто стоял у истоков создания нашего СМИ и работал в телерадиокомпании почти с первых дней создания. Александр Михайлович, или, как звали его многие из нас, Михалыч, прошел большой творческий путь. Начинал с работы репортёром в новостной редакции, работал диктором, был автором нескольких программ.

Настоящую любовь и привязанность телезрителей он получил как автор и ведущий программ о премудростях огородничества, и это не удивительно — сам он очень увлекался дачно-огородными делами, имел образование биолога. В последние годы, не смотря на выход на пенсию, болезни Александр Михайлович продолжал работать. Нам, его коллегам и друзьям, пока трудно осознать всю глубину этой утраты. Выражаем искренние соболезнования семье Александра Михайловича.

Информацию о времени и месте прощания с Александром Михайловичем Данильченко сообщим дополнительно.

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