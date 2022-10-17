Ушёл из жизни экс-начальник департамента полиции Костанайской области

Руководство ДП Костанайской области, личный состав и совет ветеранов выражают искренние соболезнования по поводу безвременной кончины ветерана ОВД, заслуженного работника МВД РК, генерал-майор милиции в отставке – Дейхина Николая Михайловича.

Николай Михайлович Дейхин с 2001 по 2004 годы возглавлял Департамент внутренних дел Костанайской области.

В милицию пришёл служить в 1972 году, начав с милиционера 2-го разряда. Был участковым, инспектором уголовного розыска, руководителем группы «А» отделения уголовного розыска, заместителем начальника, затем начальником отделения уголовного розыска в Алма-Ате. После окончания Академии МВД СССР возглавлял управления милиции (полиции), был заместителем министра внутренних дел РК. В 2001 году был назначен начальником УВД Костанайской области.

В 1991 году назначается начальником Главного управления криминальной милиции МВД Республики Казахстан. В 1993 году возглавляет Главное управление уголовного розыска МВД РК и в декабре этого же года назначается заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан.

В 1994 году назначается начальником Главного управления уголовного розыска МВД Республики Казахстан, затем начальником Восточного УВД на транспорте.

В 1995 году назначен начальником Главного управления внутренних дел Карагандинской области. С 2001 по 2004 годы начальник Управления внутренних дел Костанайской области.

Николай Михайлович заслуженный работник МВД Республики Казахстан, представитель Республиканского общественного объединения «Совет генералов», почетный профессор Карагандинского государственного Университета имени Букетова.

24 апреля 1995 году Указом Президента Республики Казахстан Дейхину Николаю Михайловичу присвоено звание генерал-майор милиции.

Николай Михайлович принял участие в реформировании структуры миграционной полиции, где в 2002 году был создан специальный взвод по борьбе с незаконной миграцией. Также во время его руководства в марте 2003 года в составе отдельного батальона патрульной полиции ГУВД Костанайской области был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

В 2004 году Николай Михайлович вышел на пенсию. Он награжден медалями «За безупречную службу» трёх степеней, «За отличную службу по охране общественного порядка», нагрудными знаками «Отличник Советской милиции», «За отличную службу в МВД РК», «Заслуженный работник МВД РК».

Прощание состоится 18 октября в Константино-Еленинской церкви в 10.00.

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