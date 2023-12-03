Фото взято из инстаграм-аккаунта КФ Ассамблеи народа Казахстана
Ушёл из жизни Валерий Вишниченко. Об этом сообщает КФ «Ассамблея народа Казахстана».
Валерий Георгиевич Вишниченко — известный казахстанский государственный и политический деятель, который стоял у истоков создания областной Ассамблеи народа Казахстана и возглавлял ее с 1998 по 2007 годы.
В следующие четыре года Валерий Георгиевич был депутатом Мажилиса Парламента РК IV созыва, выдвинутым от Ассамблеи народа Казахстана.Вклад Валерия Георгиевича в развитие АНК неоценим.
За годы работы был награжден орденом «Достык» второй степени, медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» и самой важной наградой АНК — золотой медалью «Бірлік» — за заслуги в обеспечении мира, единства и согласия народа Казахстана.
Вклад Валерия Георгиевича в развитие АНК неоценим.
За годы работы был награжден орденом «Достык» второй степени, медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» и самой важной наградой АНК — золотой медалью «Бірлік» — за заслуги в обеспечении мира, единства и согласия народа Казахстана.