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Ушёл из жизни Валерий Вишниченко

Фото взято из инстаграм-аккаунта КФ Ассамблеи народа Казахстана

Ушёл из жизни Валерий Вишниченко. Об этом сообщает КФ «Ассамблея народа Казахстана». 

Валерий Георгиевич Вишниченко — известный казахстанский государственный и политический деятель, который стоял у истоков создания областной Ассамблеи народа Казахстана и возглавлял ее с 1998 по 2007 годы.

В следующие четыре года Валерий Георгиевич был депутатом Мажилиса Парламента РК IV созыва, выдвинутым от Ассамблеи народа Казахстана.Вклад Валерия Георгиевича в развитие АНК неоценим.
За годы работы был награжден орденом «Достык» второй степени, медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» и самой важной наградой АНК — золотой медалью «Бірлік» — за заслуги в обеспечении мира, единства и согласия народа Казахстана.

Вклад Валерия Георгиевича в развитие АНК неоценим.

За годы работы был награжден орденом «Достык» второй степени, медалью «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» и самой важной наградой АНК — золотой медалью «Бірлік» — за заслуги в обеспечении мира, единства и согласия народа Казахстана.

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