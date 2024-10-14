Ушёл из жизни известный конферансье, артист разговорного жанра, ведущий множества торжественных мероприятий в Костанае. Об этом сообщает Областной центр самодеятельного народного творчества и киновидеофонда.

Вячеслав Авдеев стоял у истоков создания телекомпании «Алау». Он основатель детского фестиваля «Золотой микрофон» («Алтын микрофон»). Этот фестиваль стал стартовой площадкой для многих молодых талантов, помогая юным артистам сделать первые шаги на сцене и развивать свои способности. Вячеслав был не просто талантливым артистом, но и настоящим мастером своего дела, человеком, который умел создавать атмосферу праздника и вдохновлять людей своим обаянием и профессионализмом.

Вячеслав Авдеев навсегда останется в памяти коллег, зрителей и всех тех, кто имел счастье работать и общаться с ним. Его голос и яркая личность стали неотъемлемой частью праздничных мероприятий в Костанае. Его вклад в культурную жизнь региона и любовь к своему делу останутся навсегда в памяти близких, друзей, коллег и зрителей.

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