Сегодня не стало Дмитрия Яковлевича Брусника. Слова соболезнования выразил аким Костанайской области на своей странице в инстаграм.

«Сегодня не стало Дмитрия Яковлевича Брусника – человека, чья жизнь была посвящена служению Родине и своему народу. Участник Великой Отечественной войны, достойный сын своего поколения, он оставил неизгладимый след в истории Костанайской области. Его труд и энергия позволили воплотить в жизнь проекты, которые до сих пор служат людям: санаторий «Сосновый бор», Дом профсоюзов, гостиничный комплекс «Турист», Дворец культуры. Дмитрий Яковлевич был примером истинного патриотизма, трудолюбия и искренней заботы о будущем родной земли. Его имя навсегда останется в памяти всех, кто знал его и ценил его вклад в развитие региона», — написал глава области Кумар Аксакалов.

В ноябре Дмитрию Яковлевичу исполнилось 100 лет.

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