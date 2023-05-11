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Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Барабанов

Фото ALAU.KZ

Николай Георгиевич Барабанов воевал на Курской дуге, участвовал в сражениях на Центральном и Степном фронтах. Освобождал Украину. После первого ранения он продолжил воевать на передовой, а получив второе, его комиссовали, и Николай Барабанов продолжал помогать фронту уже в тылу. Фронтовик никогда не боялся трудностей, поэтому уже в мирное время отправился поднимать Целину.

Первый бой Николай Георгиевич провел 14 марта 1943 года по Харьковом. Как сегодня фронтовик помнит непогоду, грязь и бездорожье. В окопах стояла вода, которую солдаты самостоятельно черпали, пытаясь их осушить.

«Два немецких танка и где-то батальон, а может быть и два, «власовцев» нас атаковали. Мы отразили их. Пехоту рассеяли. Приехали в деревню, которую немцы хотели захватить, но мы их выбили, они ушли, а мы остались», — вспоминает Николай Георгиевич.

Так, Николай Барабанов вместе со своими товарищами освободил первую деревню. В августе 1943 года на Курской дуге фронтовик получил свое первое ранение.

«Пешком пришли на Курскую дугу», — добавил фронтовик.

Вспоминает ветеран, что в тот день они подбили 7 немецких танков. Однако противники отчаянно оборонялись, одна из пуль попала ему в руку.

Второе ранение в ногу Николай Георгиевич получил уже в бою под Киевом, после чего его комиссовали. В 1944 году направили в Московский дерево-перерабатывающий завод.

«Я сколачивал ящики для патронов. Для мин немножко длиннее», — рассказывает Николай Барабанов.

Через четыре месяца Николая Барабанова направили в Черниговскую область заготавливать лес. Там же он познакомился со своей будущей супругой Пелагеей Николаевной. В Чернигове Николай Георгиевич встретил Победу и женился. Свадьбу отпраздновали 19 декабря в тот день, когда его крестили. Молодую супругу ветеран привез домой в Семипалатинск. А в 1955 году они переехали в Орджоникидзевский район Костанайской области. Воспитали четверых детей.

Сегодня Николая Георгиевича не стало.

Ему было 98 лет…

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