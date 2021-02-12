Ушёл из жизни Виктор Мейстер

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Стало известно, что из жизни ушёл Виктор Мейстер. Акимат Костананайской области выражает соболезнования по поводу кончины Виктора Мейстера.
Виктор Мейстер долгое время занимал должность первого заместителя акима Костанайской области. Работал при трёх акимах региона. Слова соболезнования выражают руководители учреждений, предприятий.
Администрация и коллектив ГКП «КТЭК»: «Скорбим по поводу кончины известного казахстанского государственного служащего Мейстера Виктора Викторовича. Он руководил Костанайской тепловой компанией с 1997-1998 годах и внёс существенный вклад в развитие теплофикации города. Выражаем искреннее соболезнование семье и близким».
Виктору Мейстеру было 73 года.
Последняя должность: Экс-советник акима Костанайской области
Место рождения: КазССР; Кустанайская область; Кустанайский район; с. Семеновка
Трудовой стаж:
Инженер-электрик
· Целиноградский сельскохозяйственный институт (1978, заочно)
Трудовой стаж:
· Инженер-электрик совхоза, мастер Северного управления электрических сетей «Кустанайэнсрго» (1969-1971);
· Начальник Аркалыкских районных электрических сетей (1971-1974);
· Заместитель директора Тургайского областного предприятия электрических сетей (1974-1977);
· Директор предприятия Восточных электрических сетей «Кустанайэнерго» (1977-1982);
· Директор предприятия Южных электрических сетей «Кустанайэнерго» (1982-1985);
· Заведующий отделом Тургайского обкома партии (1985-1987);
· Управляющий трестом «Тургайалюминстрой» (1987-1990);
· Председатель Аркалыкского горисполкома, горсовета (1990-1992);
· Глава Аркалыкской городской администрации (1992);
· Заместитель главы администрации акима Тургайской области (1992-1997);
· Директор ГКП «Тепловые сети» г. Костаная (1997-1998);
· Заместитель акима Костанайской области (09.1998-02.1999);
· Первый заместитель акима Костанайской области (02.1999-04.2013);
· Советник акима Костанайской области РК (04.2013-11.01.2016)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Ордена: «Құрмет» (2001), «Барыс» ІІІ степени (2009);
· Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан ТЕМІР ЖОЛЫНА 100 ЖЫЛ»;
· Медали: «В память 50 летия Байконура» (2005), Федерации космонавтики России, С.П. Королёва (2004), Ю.А. Гагарина (2006);
· Грамота «За многолетний добросовестный труд» (01.2016);
· Профессиональные нагрудные знаки: «Құрметті жолшы» (2005), «Қазақстанның құрметті құрылысшысы» (2006), «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық қауымдастығы» (2007)
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