Ушёл из жизни Виктор Мейстер

Стало известно, что из жизни ушёл Виктор Мейстер. Акимат Костананайской области выражает соболезнования по поводу кончины Виктора Мейстера.

Виктор Мейстер долгое время занимал должность первого заместителя акима Костанайской области. Работал при трёх акимах региона. Слова соболезнования выражают руководители учреждений, предприятий.

Администрация и коллектив ГКП «КТЭК»: «Скорбим по поводу кончины известного казахстанского государственного служащего Мейстера Виктора Викторовича. Он руководил Костанайской тепловой компанией с 1997-1998 годах и внёс существенный вклад в развитие теплофикации города. Выражаем искреннее соболезнование семье и близким».

Виктору Мейстеру было 73 года.