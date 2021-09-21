Ушёл рано утром. 18-летнего юношу разыскивают уже неделю в Костанае

Информацию о розыске 18-летнего Галиаскара Сеитжанова распространяют волонтеры поисковых отрядов.

18-летний Галиаскар Сеитжанов вышел из дома по адресу улица Карла Маркса, 7 в 6.30 и пропал.

Все кому что-либо известно о местонахождении парня, просьба сообщить по номерам телефонов, указанных в ориентировке.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.