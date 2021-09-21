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  3. Ушёл рано утром. 18-летнего юношу разыскивают уже неделю в Костанае

Ушёл рано утром. 18-летнего юношу разыскивают уже неделю в Костанае

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Информацию о розыске 18-летнего Галиаскара Сеитжанова распространяют волонтеры поисковых отрядов. 

18-летний Галиаскар Сеитжанов вышел из дома по адресу улица Карла Маркса, 7 в 6.30 и пропал.

Все кому что-либо известно о местонахождении парня, просьба сообщить по номерам телефонов, указанных в ориентировке.

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