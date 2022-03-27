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  3. Ушёл в лицей и пропал. Подростка ищут в Костанае

Ушёл в лицей и пропал. Подростка ищут в Костанае

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Информацию о поисках распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов Костанайской области. 

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