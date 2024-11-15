Ушёл в отпуск по уходу за ребёнком и получил долг по алиментам: что решил суд Костаная

Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел иск мужчины к частному судебному исполнителю. Он оспаривал постановление об определении задолженности по алиментам.
Как следует из материалов дела, мужчина официально трудоустроен, однако находится в социальном отпуске по уходу за ребёнком. До ухода в отпуск алименты регулярно удерживались работодателем и составляли около 70 тысяч тенге в месяц.
Находясь в отпуске, мужчина продолжал добровольно перечислять алименты, однако размер выплат определял самостоятельно.
После обращения взыскателя частный судебный исполнитель произвёл перерасчёт задолженности за период с ноября 2025 года по март 2026 года. Поскольку в это время мужчина не получал заработную плату и не имел другого дохода, сумму рассчитали исходя из средней месячной заработной платы по Казахстану.
Мужчина с таким расчётом не согласился и обратился в суд. По его мнению, подобный порядок определения задолженности нарушает баланс интересов участников алиментных правоотношений.
Суд указал, что законодательство предусматривает такой порядок расчёта: если должник не работал либо отсутствуют документы о его заработной плате и других доходах, алиментные выплаты и задолженность определяются исходя из средней месячной заработной платы по стране на момент взыскания.
Также суд учёл интересы несовершеннолетнего ребёнка и обязанность родителя по его содержанию.
В результате постановление частного судебного исполнителя признали соответствующим требованиям законодательства.
Решение суда вступило в законную силу.
Налоговая проверяет доходы казахстанцев: сколько человек попали в поле зрения?
Штраф 454 тысячи и конфискация: чем закончилась проверка магазина в Рудном
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.