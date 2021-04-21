Ушёл в школу и не вернулся. В Костанайский области разыскивают ребёнка

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 21 апреля в городе Тобыл пропал мальчик.

«21 апреля Кобец Николай Юрьевич 03.12.2009 года рождения в городе Тобыл ушёл с адреса — улица Школьная в школу около 13.30 часов и до настоящего времени не вернулся»,-сообщает пресс-служба ведомства.

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