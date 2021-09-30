Ушла из жизни известный казахстанский журналист Ольга Колоколова

Умерла известный казахстанский журналист – бывший главный редактор костанайской «Нашей газеты» Ольга Колоколова, передает агентство kaztag.kz.

«Она 17 лет с небольшим перерывом была главным редактором «Нашей газеты». Во многом – она эталон профессионализма. У нее было неравнодушное отношение ко всему, что мы делаем. Невозможно было относиться легкомысленно к написанию статей, к работе под ее руководством», — рассказал главный редактор «Нашей газеты» Тимур Гафуров.

Колоколову знают не только в Костанайской области – именно под ее руководством «Наша газета» стала признанной кузницей кадров – журналисты, трудившиеся под ее началом, сейчас успешно работают не только в регионе, но и во множестве республиканских СМИ.

Ольга Колоколова работала в телерадиокомпании «Алау». Была одним из первых главных редакторов «Алау».

«С июня 2020 года она не смогла больше работать по состоянию здоровья, но все те нормы и стандарты, которые она установила, они сохраняются в редакции и поныне. Работа у нас такая, что, наверное, о здоровье думаешь в последнюю очередь, поэтому в таком достаточно молодом возрасте она ушла из жизни», — сказал Гафуров.

Ольга Колоколова родилась 22 сентября 1961 года. Неделю назад она отметила свой 60-летний юбилей.

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