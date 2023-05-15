Ушла из жизни параспортсменка из Костаная Малика Муктарова

Фото из инстаграм аккаунта Малики Муктаровой
Ушла из жизни параспортсменка Малика Муктарова. На её странице в социальных сетях подписчики оставляют комментарии, выражая скорбь и соболезнования.
Новорожденной Малике Муктаровой был поставлен диагноз ДЦП. Однако, спустя несколько лет диагноз сняли. Но ходить девочка так и не смогла. Малика росла очень активным и жизнелюбивым ребенком, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Малике удалось завоевать бронзовые медали на Кубке Казахстана и Кубке мира по танцам на колясках в Санкт-Петербурге, а также золото в Тайбэе в 2016 году.
Малика Мухтарова — мастер спорта международного класса по спортивным и бальным танцам на колясках. Девушка дважды завоевывала первенство на Кубке Азии, дважды бронзовая чемпионка Кубка мира, в 2021 году казахстанская спортсменка получила серебряную медаль на Кубке мира в Италии и, наконец, золото на Кубке мира в 2022 году в Словакии.
Девушка переехала из Костаная в Астану. Последние три года девушка жила там. На свои призовые деньги от конкурсов в столице она купила квартиру.
Малике было 23 года.