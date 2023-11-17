Ушла из жизни ветеран педагогического труда Роза Сыздыкова

Фото предоставлено пресс-службой управления образования Костанайской области
Ушла из жизни Роза Сардаровна Сыздыкова — ветеран педагогического труда, выдающийся человек. Об этом сообщила пресс-служба управления образования Костанайской области.
Роза Сардаровна начинала свою карьеру учителем математики в школе. Первой основала частный колледж в Костанайской области, где применялись современные методики обучения и инновационные подходы.
Была председателем партийной организации «Отан», организатором молодежной школы бизнеса и учредителем Ассоциации содействия предпринимательской деятельности в Костанайской области.
Ее деятельность была направлена на формирование кадрового резерва и поддержание развития предпринимательской инициативы среди молодого поколения.
Ее всегда будут помнить как трудолюбивого и талантливого профессионала. Высокая самоотдача, трудолюбие и неравнодушие, умение эффективно использовать накопленный опыт всегда помогали добиваться высоких результатов.
Коллектив Управления образования выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.