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  4. Ушла на работу и пропала. Женщину разыскивают в Костанайской области

Ушла на работу и пропала. Женщину разыскивают в Костанайской области

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Информацию о розыске распространили волонтёры поисково-спасательные отряды «Дос» и «10 регион». 

 

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