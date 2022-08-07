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  3. Ушла в 5 утра. 5-летняя девочка пропала в Костанайской области

Ушла в 5 утра. 5-летняя девочка пропала в Костанайской области

azh.kz

О пропаже сообщают волонтёры поисково-пасательного отряда «Дос».

Сообщается, что девочка 2017 года рождения пропала 7 августа. В 5 утра она ушла с адреса в посёлке Джамбула.

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