Ушла в лес и заблудилась жительница Костанайской области

Костанайские спасатели провели успешные поисково-спасательные работы 🔺Сегодня ночью, близ села Баганалы Аулиекольского района, спасатели приступили к поискам пропавшей женщины. 🔺В результате ссоры с мужем, женщина 1981 года рождения ушла в лес и заблудилась. 🔺К поискам были подключены спасатели ДЧС Костанайской области, сотрудники полиции, волонтеры, а также беспилотные летательные аппараты, поисковые собаки и вертолет. 🔺Женщину нашли пожарные-спасатели пожарной части №15 села Аулиеколь Данияр Айгелов и Назарбек Брахмет. Спасенная в медицинской помощи не нуждалась.

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