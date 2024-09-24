В связи со сложной аварийной ситуацией, полиция Костанайской области продолжает внедрять новые методы надзора за дорожным движением. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Помимо основных патрульных нарядов по дорогам и улицам региона курсируют 10 специальных служебных автомобилей без опознавательных знаков, которые выявляют нарушения ПДД по методу «скрытого патрулирования». Они оснащены автоматическим комплексом фотовидеофиксации «Оракул Инсайт».

«Прежде всего комплекс фиксирует опасные нарушения ПДД, которые приводят к тяжким последствиям в виде угрозы здоровью и жизни людей. Это нарушение скорости, выезд на полосу встречного движения, игнорирование требований дорожных знаков и разметки. Автоматический измеритель самостоятельно определяет категорию транспорта. К примеру, на загородных автодорогах легковым авто разрешено двигаться со скоростью 100 км/ч, грузовым не более 70 км/ч и водителям автобусов не более 90 км/ч. В случае нарушения допустимой скорости, составляется соответствующее предписание», — говорится в сообщении областного полицейского ведомства.

Такую идею надзора за дорогами поддержало АО «НК «ҚазАвтоЖол». Они установили на автодорогах предупреждающие билборды.

Путем скрытого патрулирования уже зафиксировано более 800 фактов превышения допустимой скорости.

Полицейские призывают водителей не игнорировать требования ПДД.

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