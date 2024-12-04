Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 декабря представили синоптики Казгидромета.

Погоду на большей части Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут неустойчивый характер погоды.

По прогнозу синоптиков, ожидаются снег с метелью, в южных регионах — осадки — дождь, снег и гололед. На западе страны, под влиянием антициклона, будет сохраняться погода без осадков.

Прогнозируется также понижение температуры воздуха:

ночью на западе страны до 7-12 мороза,

на северо-западе до 13-18 мороза,

на севере, в центре страны до 15-20 мороза,

на юге, юго-востоке республики до 3-8, в горных районах 10-16 мороза.

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