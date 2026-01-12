В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается холодная погода без осадков. На севере, юге и востоке региона прогнозируется туман.

Ветер будет северо-западный с переходом на восточный, скоростью 9–14 м/с, днем на западе области порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на юге области — около 12 мороза, на севере и востоке — 23–28 градусов ниже нуля.

Днем ожидается 10–15 мороза, на юге — около 7 мороза, на севере и востоке области — 18–23 градуса мороза.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 23–25 градусов мороза, днем — 13–15 мороза.

