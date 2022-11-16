Усиление морозов. Прогноз на 16-18 ноября

alau.kz
На погоду большей части республики будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон.
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Ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры. В конце периода, с прохождением фронтальных разделов, на большей части ожидаются осадки, на севере в виде снега, на юге, западе республики – в виде дождя и снега.
По республике ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, гололед, туман, на севере, востоке, в центре метель.
Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке, в центре до 8-22 мороза.
Tags: Алау Казахстан Костанайская область РТН
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