Усиление морозов. Прогноз на 16-18 ноября

На погоду большей части республики будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон.

Ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры. В конце периода, с прохождением фронтальных разделов, на большей части ожидаются осадки, на севере в виде снега, на юге, западе республики – в виде дождя и снега.

По республике ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, гололед, туман, на севере, востоке, в центре метель.

Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке, в центре до 8-22 мороза.

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