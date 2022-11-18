Усиление морозов. Прогноз погоды на 19-21 ноября

На большей части Казахстана осадки.
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Неустойчивый характер погоды на большей части республики будет связан с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются осадки, на севере в виде снега, на остальной части республики – смешанный вид осадков (дождь, снег).
20 ноября на востоке республики — сильный снег, на юго-востоке сильные осадки.
По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, северо-западе, востоке и в центре – метель.
Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе и севере до 15-23 мороза, на востоке до 12-20 мороза.
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