Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 марта представили синоптики Казгидромета.

Несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на всю территорию Казахстана, принося с собой снег, метель на севере, и осадки в виде дождя и снега на юге страны, а также усиление ветра по всей республике.

Однако, уже 9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который смещаясь все дальше на территорию РК обусловит прекращение осадков, и понижение температуры воздуха.

Уже 10 марта в северных регионах в ночные часы ожидается 12-20 градусов мороза.

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