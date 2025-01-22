В Костанайской области 23 января ожидается погода без осадков.
На западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 23-28, на севере, юго-востоке области 31 мороза, днем 15-20, на юге, востоке области 25 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 23-25, днем 18-20 мороза.
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