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Усиление ветра. Какой будет погода 27 мая?

В Костанайской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +15 градусов, днём +24.

В Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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