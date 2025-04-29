Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий.
При усилении ветра жителям необходимо принять следующие меры безопасности:
- быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- избегайте парковки транспорта и нахождения рядом с конструкциями и деревьями, а также козырьками крыш зданий и сооружений.
Организациям и учреждениям в свою очередь необходимо провести мероприятия по:
— закреплению подъемно-транспортного оборудования, укреплению ветхих крыш, печных и вентиляционных труб, рекламных щитов, указателей, баннеров, очистке крыш, балконов, лоджий от посторонних предметов;
— защите витрин, окон с наветренной стороны.
— организации дежурства с ограничением движения по периметру зданий учреждений, в случае объявления штормового предупреждения об ухудшении погодных условий, в связи с усилением ветра.
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