В распространении в соцсетях провокационных материалов подозревается житель Костанайской области
В ходе оперативной работы сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции и Комитета национальной безопасности,...
В ведомстве уточнили, что ОПМ будет проводиться по 14 сентября включительно.
«Полиция усилила меры по обеспечению законности и общественного порядка. Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства», — сообщает пресс-служба МВД РК.
