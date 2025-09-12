 Ya Metrika Fast
Усиленные рейды начались по всему Казахстану

— Сегодня, 11:03
Изображение для новости: Усиленные рейды начались по всему Казахстану

Фото пресс-службы ДП

В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок». Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что ОПМ будет проводиться по 14 сентября включительно.

«Полиция усилила меры по обеспечению законности и общественного порядка. Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства», — сообщает пресс-служба МВД РК.



