В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок». Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что ОПМ будет проводиться по 14 сентября включительно.

«Полиция усилила меры по обеспечению законности и общественного порядка. Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства», — сообщает пресс-служба МВД РК.

В распространении в соцсетях провокационных материалов подозревается житель Костанайской области В ходе оперативной работы сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции и Комитета национальной безопасности,...

Из Казахстана в Москву вновь запустят прямой поезд 26 октября будет восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Москвой, передает inbusiness.kz со ссылкой на "Пассажирские перевозки"....

"Письмо учителю" - Сурнина Ирина Борисовна Дорогая Ирина Борисовна! Начальная школа позади. Сейчас мы в 5 классе. Это были замечательные четыре...