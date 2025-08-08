Большинство звонков в полицию поступает в период с девяти вечера до до трех часов утра. Поэтому, ночь для полицейских, как они сами отмечают, время усиленного контроля и реагирования. Именно в тёмное время суток происходят самые непредсказуемые и тревожные ситуации, требующие оперативного вмешательства.

Только за июль в полицию Костаная поступило около 8 тысяч сообщений о шумящих во дворах и подъездах компаниях, о семейных скандалах, и драках возле развлекательных заведениях. В сутки в костанайский медвытрезвитель или на профбеседы доставляется до 50 человек. Особую тревогу вызывает нахождение детей на улицах ночью без сопровождения взрослых.

«Привлечено к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения 906 законных представителей, и 96 несовершеннолетних было выявлено в развлекательных заведениях которые также находились без сопровождения. Также доставляют несовершеннолетних сотрудники батальона патрульной службы, где ежедневно доставляют от пяти несовершеннолетних», — говорит начальник отделения ювенальной полиции УП Костаная Эльмира Байтасова.



Родители этих детей уже понесли административное наказание, многие потому, что не понимают, что только они являются законными представителями ребенка. А еще одной задачей патрульных полицейских, является профилактика нарушений, в том числе на дорогах. Таких, в среднем, за сутки выявляется около 230, в том числе по 2-4 случая управления транспортом в нетрезвом виде. Кроме того, водителей проверяют на предмет перевозки оружия, ножей, бит и других потенциально опасных предметов. Работают по ночам и участковые инспекторы, которые следят за поведением жителей, ранее совершавших правонарушения или освободившихся из мест лишения свободы. Этот контингент полиция называет подучетным.

«Работа полиции направлена не просто на контроль подучетных лиц, а, непосредственно, на предупреждение рецидива преступлений. Особому вниманию подвержены правонарушения, где в семье, в ходе конфликтов, страдают дети», — говорит начальник отделения участковых инспекторов полиции ОМПС УП Костаная Темирлан Мурзагалиев.



В последнее время контролировать подучетников костанайским участковым стало легче, в связи с внедрением электронных средств слежения, или, как их проще называют, браслетов. Это Smart-часы, оборудованные камерой наблюдения, микрофоном, динамиком и GPS-трекером. Участковый имеет к ним доступ через приложение, установленное на его смартфоне.

«Элементарно, без выхода на адрес, может проконтролировать местонахождение подучетного лица по месту жительства. В случае отклонения, он может совершить звонок, непосредственно на электронное средство слежения, и задать интересующие его вопросы. В настоящий момент по Костанаю применяется 140 средств слежения. На следующий год на республику планируется купить еще 10 тысяч таких электронных средств слежения», — сообщил Темирлан Мурзагалиев.



Часть из них будет отправлена в Костанай, благодаря чему участковые получат возможность присматривать дистанционно за большим количеством подучетников, что, по мнению полицейских, положительно повлияет на улучшение обстановки в ночном городе.

Казахстанцам, которые получают АСП, сообщили хорошую новость В Казахстане реализуется пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров, который позволит получателям адресной социальной...

В Казахстане стали чаще перебивать VIN-коды За семь месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрировано 681 правонарушение, классифицированное по статье 386 УК...

Какой будет погода в выходные Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 августа представили синоптики Казгидромета. В ближайшие три дня с...