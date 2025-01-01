В новогоднюю ночь в регионе в усиленном режиме несения службы работали почти 1500 полицейских, которые обеспечивали общественный порядок и безопасность на дорогах.

Праздничная ночь прошла спокойно: не зарегистрировано ни одного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб.

В течение суток за нарушения общественного порядка были привлечены к ответственности более 120 граждан, а также 180 водителей, нарушивших правила дорожного движения. 45 человек были доставлены в медицинский вытрезвитель.

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