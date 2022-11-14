Усилено патрулирование республиканских трасс

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить трассы от снега и засыпать их пескосоляной смесью.
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Сейчас на дорогах республиканского значения работает более 300 единиц спец.техники и 400 человек персонала. На данный момент все автодороги республиканского значения открыты.
Напомним, что согласно информации РГП «Казгидромет», сегодня на большей части территории нашей страны ожидаются дождь, метель и гололёд. Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана.
«В связи с этим, убедительно просим автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными за рулём: соблюдать все правила дорожного движения и скоростной режим. А в случае возникновения нештатных ситуаций на республиканских автотрассах автолюбители могут обратиться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403», — сообщила пресс-секретарь АО “НК “КазАвтоЖол”Стамгазиева Ляззат.
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