Усилено патрулирование республиканских трасс

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить трассы от снега и засыпать их пескосоляной смесью.

Сейчас на дорогах республиканского значения работает более 300 единиц спец.техники и 400 человек персонала. На данный момент все автодороги республиканского значения открыты.

Напомним, что согласно информации РГП «Казгидромет», сегодня на большей части территории нашей страны ожидаются дождь, метель и гололёд. Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана.

«В связи с этим, убедительно просим автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными за рулём: соблюдать все правила дорожного движения и скоростной режим. А в случае возникновения нештатных ситуаций на республиканских автотрассах автолюбители могут обратиться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403», — сообщила пресс-секретарь АО “НК “КазАвтоЖол”Стамгазиева Ляззат.

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