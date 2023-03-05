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Усилить контроль на дорогах попросили жители Костанайской области главного полицейского

Начальнику полицейского департамента региона задали более 50 вопросов в ходе его видеоконференции с населением Костанайской области.

Пользу от авто-фиксатора нарушений ПДД почуствовали жители Камыстинского района. В прошлом году по их просьбе, на одной из республиканских трас на их территории был установлен скоростемер. Сейчас они просят еще один.

«На сегодня у нас есть большая потребность и в Федоровском районе установить, и в Алтынсаринском, и в Амангельдинском районах. Но, сейчас, мы планируем приобретать шесть таких комплексов», — отметил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Куда их установят, покажет анализ ситуации. Спецтехника нужна и житикаринцам. Уже сейчас они думают о наступлении теплого периода года.

«Автомобилисты и мотоциклисты превышают скоростной режим. Можно ли именно в этот период, направлять в наш город иновационный транспорт? Речь идет о «Ekin Patrol». Есть ли планы на ближайшее время, приобрести данный транспорт именно в наш город?», — спросили житикаринсцы.

«Я думаю, отработаем этот вопрос, и в вашем направлении эти патрули отправим. А, в целом для приобретения, мы будем выходить с предложениями в местные исполнительные органы, потому, чтоони приобретают, а потом уже мы используем», — отметил Ерлан Омарбеков.

 

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