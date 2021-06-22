Усилить контроль на госгранице поручил премьер-министр РК

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил выработать дополнительные меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в столице выявлена вероятность мутации, характерной для индийского “дельта” штамма коронавируса, который отличается высокой степенью заражаемости, быстроте развития и более тяжелыми последствиями», — сказал Аскар Мамин на заседании правительства.

Глава Кабмина поручил провести заседание межведомственной комиссии для выработки дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологических требований в Нур-Султане.

«В целом ситуация в Казахстане стабильная, но обстановка в соседних государствах продолжает ухудшаться. Поэтому надо усилить контроль на государственной границе, обратить внимание на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологический норм и увеличение темпов вакцинации», — добавил Аскар Мамин.

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