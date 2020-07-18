Усилить ответственность судей и сотрудников правоохранительных органов предлагает антикоррупционная служба Казахстана

Внести изменения и дополнения в Закон по вопросам противодействия коррупции, предлагают сотрудники ответственного за это противодействие ведомства. Концепция поправок, разделённых на три блока, размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» и на сайте Агентства. Во первых, для судей, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов предлагают ввести более строгую ответственность и санкции за совершение преступлений.

А чтобы до них не доводить, возможно ввести институт проверки на добропорядочность. В таком случае для силовиков будут моделировать коррупционные ситуации.

«Если проверяемый соглашается получить предлагаемую выгоду и преимущество, он подлежит увольнению по отрицательным мотивам без права возвращения на госслужбу в течении трех лет. Кроме силового блока такую проверку предлагается распространить и на лиц, осуществляющих контрольно-надзорные функции. Еще одной мерой, усиливающей ответственность за коррупцию, является исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления», — отметил РУСТЕМ БОЛАТ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СЛУЖБЫ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

То есть, человек признанный виновным в совершении тяжкого коррупционного преступления, не сможет остаться на свободе, заплатив сумму, например в 20-30 раз привышающую размер полученной взятки. Предлагается запретить, и не только госслужащим, но и их супругам, несовершеннолетним детям, открывать и владеть счетами и вкладами в иностранных банках. Второй блок инициатив должен согласовать национальное законодательство с международными стандартами.

«Предлагается криминализировать «обещание или предложение взятки» и «принятие обещания или предложения взятки». Это позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству и будет иметь ярко выраженный превентивный эффект», — сообщил Болат.

То есть, наказанными могут быть и взяткодатель, и взяточник, даже за предложение передачи или получения незаконного вознаграждения. Сейчас в Казахстане субъектами коррупции являются лишь госслужащие и руководители квазигосударственного сектора. К списку, считают в ведомстве, можно добавить, например, сотрудников коммерческих банков и монополистов, учитывая высокие коррупционные риски в деятельности их структур. В таком случае на них будет распространен и весь объем ответственности. Третий блок поправок предполагает усиление общественного контроля за оказанием госуслуг, выявлением проблем в работе госорганов.

«Другим действенным инструментом взаимодействия с гражданским обществом будет служить комплексная система защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции. + Предполагается, что уровень информирования о фактах коррупции будет значительно выше, если государство возьмет на себя комплексную защиту лиц, обеспечивая гарантии от возможного преследования со стороны выявленных коррупционеров», — отметил руководитель управления.

legalacts.egov.kz, www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption

Принятие предлагаемых поправок, по мнению сотрудников Агентства, позволит значительно повысить эффективность противодействия коррупции. Для этого граждан приглашают принять активное участие в публичном их обсуждении.

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