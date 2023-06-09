«Усилится расслоение на богатых и бедных». Гиният ответила на предложение ввести накопительную систему ОСМС

Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, почему в Казахстане нельзя ввести накопительную систему соцмедстрахования, передает informburo.kz

В ответе на депутатский запрос она отметила, что введение накопительной системы ОСМС и предоставление возможности регулировать свои собственные взносы приведут к снижению доступности медицинской помощи.

«У тех граждан, кто много платит и меньше болеет, будут большие накопления, а у тех, кто мало платит и чаще болеет, не будет средств на получение медицинской помощи. Накопительная система ОСМС может привести к социальной напряжённости, к значительному социальному неравенству в обществе: усилению расслоения общества на богатых и бедных, больных и здоровых», – отметила глава Минздрава.

По её словам, такое предложение противоречит принципам солидарности, обязательности системы ОСМС и приведёт к снижению финансовой устойчивости ФСМС.

«Мировой опыт внедрения накопительной системы показывает, что её могут внедрить страны с высоким индексом доходов населения. Наша страна не относится к таким странам, население из своих доходов не может накопить себе средства на лечение хронических заболеваний или дорогостоящую операцию. В этой связи, наша страна внедрила модель социального солидарного страхования. Государство оплачивает за социально уязвимые слои населения, остальные платят исходя из доходов», – заключила минист

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