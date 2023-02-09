Усилят контроль за тяжеловесным автотранспортом в Костанайской области

В порядок будут приводить не только трассы республиканские и областные, средства заложены и на ремонт поселковых дорог. Объем работ запланирован достаточно большой.

Поэтому подрядным организациям рекомендовали уже сейчас начинать заготовку щебня, песка и битума. Именно с битумом в прошлом году возникли проблемы.

«Мы чего ждем? Повторения прошлогодней истории, когда битум летом в самый разгар всех работ да 240-250 тысяч тенге за тонну. Хотя сейчас он продаетяс 130 тысяч тенге. 130 тысяч тенге. Почему сейчас не заготавливаете?», — спросил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Управлению автотранспорта поручено эту работу скоординировать и продумать, где приобретенный битум хранить. Емкостей для 59 тысяч тонн, именно столько потребуется для работ в этом году, в регионе нет. Как вариант решения проблемы рассматривают даже их аренду на территории других областей. Чтобы дорожное полотно после ремонта служило дольше, усилят и контроль за тяжеловесным автотранспортом. Нередко они едут с перегрузом. Автоматизированные системы по замеру превышения веса способны решить проблему. Первую систему установят уже в этом году.

«Мы в этом году сами поставим. Выберем место, где это сделать, где больше всего ходит большегрузного транспорта. Мы знаем, что это места, где добывают щебень так, в основном там. Оттуда у нас проблемы есть. Зерновики и так далее. Ежегодно мы таких станций будем ставить больше и больше», — говорит Кумар Аксакалов.

Костанайский район отреагировал мгновенно и предложил систему установить у них, в районе села Садового вблизи песчаных карьеров. Предложение рассмотрят. Говоря о вопросах безопасности движения, затронули и дорожную разметку. Полицейские отметили, в связи с ее отсутствием работа автоматических систем фиксаций нарушений мало эффективна. Аким города сказал, что в качестве пилотного проекта в этом году попробуют нанести пластиковую разметку на проспекте Абая.

«На самом деле нам приходится 2-3 раза разметку наносить. Но это зависит от качества. А у нас что пластиковая до сих пор не используется? Не используется», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

На срок ее службы будет влиять интенсивность дорожного движения и содержание дорог. То есть зимой при очистке от снега и наледи она может повреждаться. Если проект окажется удачным, то его масштабируют.

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