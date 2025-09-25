Принятым законом вводятся новые механизмы санитарно-эпидемиологического контроля за школами и дошкольными организациями. Об этом сообщает пресс-служба мажилиса парламента РК.
В качестве превентивных мер внедряются мониторинг с посещением объектов, проверки без уведомления, а также оперативное приостановление или запрет деятельности при угрозе жизни и здоровью детей.
При этом директоров школ, детсадов и медучреждений освободят от ответственности за нарушения, требующие финансирования. Эта обязанность будет возложена на администраторов бюджетных программ. Ужесточается и контроль в области защиты прав ребёнка. В организациях образования и учреждениях по защите прав ребёнка, финансируемых из бюджета, будут проводиться как плановые, так и внеплановые проверки.
Назначаться они будут на основании жалоб или публикаций в СМИ, причём без уведомления субъекта контроля. Также пересматривается порядок аттестации образовательных организаций.
Казахстанцев обяжут декларировать товары с маркетплейсов
Доступ к интернету в общественных местах: внесены изменения
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.