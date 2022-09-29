«Усильте контроль за нахождением ваших детей вне дома»: казахстанцы рассылают сообщение

Рассылку об усилении контроля за детьми вне дома в связи с наплывом мигрантов прокомментировали в столичном Департаменте полиции, передает Tengrinews.kz.

Казахстанцы начали получать сообщения в WhatsApp с просьбой усилить контроль за детьми вне дома. В сообщении предупреждают о наплыве мигрантов-мужчин.

«Уважаемые родители! В связи с последними событиями — наплывом граждан другого государства — просьба: усильте контроль за нахождением ваших детей вне дома! Так как большинство прибывших — мужчины, многие еще не зарегистрированы, об этом предупреждает даже ДВД! Безопасность наших детей в наших руках», — говорится в распространяемых сообщениях.

По данным Департамента полиции Астаны, сообщение является фейковым, поскольку никакой рассылки со стороны правоохранителей не было.

«Департамент полиции Астаны данную информацию не распространял. Вместе с тем органами правопорядка правонарушений со стороны гостей города не зафиксировано. Просим жителей и гостей столицы не нарушать действующее законодательство. Контролировать поведение и местоположение несовершеннолетних детей. Контроль за своими детьми усиливает их безопасность. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно сообщите на канал «102», — обратились в ДП.

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