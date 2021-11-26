Условия для проведения корпоративов озвучил главный санврач Костанайской области

До нового года осталось чуть больше месяца. И многие надеются, что праздничные корпоративы состоятся. Главный санврач региона сообщил, что мероприятия будут разрешены, но, с определенными требованиями по количеству людей и в зависимости от эпидобстановки в регионе.

Решение о проведении корпоративов будет приниматься главным санитарным врачом региона. Если область ближе к новогодним праздникам будет находится в «зеленой » зоне, то разрешено проводить мероприятия с 50% наполняемостью зала, но не более 100 человек. А если регион перейдет в «красную» зону, то в зале смогут находиться не более 50 человек.

«Допускается проведение коллективных мероприятий по «зеленому» статусу. То есть это когда все сотрудники предприятия общественного питания и посетители, они или вакцинированы или имеют мед.отвод или переболели последние три месяца. То есть по «зеленому» статусу. Сейчас мы находимся в желтой зоне. Здесь допускается с 50% наполняемостью до 70 человек»,- отметил руководитель департамента санитарно — эпидемиологического контроля.

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