Условия ипотечного кредитования не оправдывают надежды казахстанцев

В Казахстане рост цен на жилье опережает рост доходов населения. Как следствие, республика уступает многим странам по уровню ипотечного кредитования, сообщает zakon.kz.

Одна из стратегически важных задач страны – обеспечение граждан доступным и достойным жильем. Поэтому решение жилищных вопросов всегда стоит в приоритете. Актуально это в данный момент и потому, что рост цен на квадратные метры за последние годы стал опережать рост доходов населения.

Согласно статистическим данным, на конец 2022 года на одного обладателя собственного жилья приходится 23,4 кв. м, а это на 0,9% больше, чем в прошлом году. И этот показатель в значительной степени недотягивает до стандартов ООН, которые составляют 30 кв. м на человека.

По данным Организации Объединенных Наций, это значение указывает на минимально допустимый уровень, на который ориентируются развитые страны, так как в отдельных государствах обеспеченность жильем выходит за пределы 60 кв. м.

По мнению экспертов Ranking, согласно сильному расхождению с мировыми стандартами и низкому уровню роста этого показателя в стране, можно с уверенностью сказать, что обеспечение жильем граждан Казахстана – первостепенная и серьезная задача.

При этом в 12 из 20 крупнейших регионов страны показатель обеспеченности жильем находится ниже среднереспубликанского значения. В меньшей степени обеспечено жильем население Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областей.

В то же время главным фактором обеспеченности жильем является доступность его приобретения. И в данное время для многих основным, а иной раз – единственным доступным способом покупки нового или вторичного жилья, выступает приобретение квартиры или дома в ипотеку.

Стоит отметить, что коммерческая ипотека сейчас так же весьма дорога. Так, в марте текущего года годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по «обычной» ипотеке, то есть по займам вне партнерских программ банков и льготных госпрограмм, а также не по системе жилстройсбережений, варьировалась от 14,9% до 26,5%. Мало кто из казахстанцев будет рассматривать такой вариант, так как это очень высокие ставки.

Между тем, если опираться на данные опроса БВУ РК от НБ РК, в четвертом квартале 2022 года в сегменте ипотечного кредитования наблюдалось ужесточение условий выдачи займов в виде повышения большинством банков-респондентов процентных ставок и требований к платежеспособности клиентов. Это привело к снижению коэффициента одобрения до 30%, а в третьем квартале – 38%. По сравнению с другими видами кредитования ужесточение условий по ипотеке было наибольшим. Этот факт, как и другие, повлиял на динамику купли-продажи жилья в Казахстане, хотя в 2022 году она снизилась на 23,1%, до 465,8 тыс. сделок (в 2021-м – 606,1 тыс. сделок).

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