Условия ипотечной программы «7-20-25» изменились в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

В среду вступили в силу отдельные положения внесенных 30 октября 2024 года поправок в постановление Национального банка «Об утверждении программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25», согласно которым:

— годовой объем финансирования программы в 2025 году установлен на уровне до Т100 млрд;

— введена отсрочка для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе «7-20-25» на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания;

— введено требованин об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории Республики Казахстан, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

«Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа. Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и другие)», — пояснили ранее в Нацбанке.

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