Срочно проверьте банковские карты: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам





Дропперы являются ключевым звеном интернет-мошенничества, обеспечивая вывод и легализацию похищенных средств: только за последние пять месяцев с их помощью злоумышленники обналичили порядка 400 млнтенге, похищенных у граждан.

С момента введения уголовной ответственности за дропперство (с 16.09.2025 года) зарегистрировано более 700 дел по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы за незаконную передачу банковских счетов или проведение переводов денег в интересах других лиц.

За это время к ответственности привлечены 216 дропперов, из них 202 уже осуждены судом.

К примеру, в Западно-Казахстанской области суд приговорил 7 студентов колледжа в возрасте 19 лет к 3 годам ограничения свободы. Они открывали банковские счета и передавали доступ мошенникам. Через эти счета обналичено более 4 млн тенге, похищенных у граждан, в том числе у пенсионеров. Теперь они обязаны соблюдать установленные судом ограничения, принудительно трудиться и находиться на учете пробации. В случае неисполнения этих требований наказание заменяется лишением свободы с направлением в исправительное учреждение.

Кроме уголовной ответственности, дропперам грозят банковские ограничения, блокировка счетов и другие меры финансового воздействия. Такие же риски возникают при торговле цифровыми активами на нелицензированных биржах в Международном финансовом центре «Астана». Как правило, через них мошенники отмывают преступные доходы.

«Если ранее Вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. В соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности. Призываем не становиться инструментом в руках злоумышленников», — сообщает Генпрокуратура РК.

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