В Казахстане стартуют учебные военные сборы: кого могут призвать





В соответствии с приказом министра обороны в текущем году к плановым учебным сборам будут привлечены три тысячи военнообязанных запаса. Мероприятия организуются для поддержания и совершенствования уровня подготовки резервистов, обновления практических навыков, освоения современных образцов вооружения и военной техники, а также укрепления мобилизационной готовности Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны РК.

Отбор участников осуществляется местными органами военного управления с учетом потребностей армии в специалистах конкретных военно-учетных специальностей. При этом принимаются во внимание уровень подготовки, состояние здоровья и другие установленные законодательством критерии. Вызов граждан производится на основании повестки. Получившие ее лица обязаны прибыть в указанное место и в установленный срок. За уклонение от явки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей. Законодательством определен перечень категорий граждан, не подлежащих привлечению к данным мероприятиям.

В их числе педагоги в период учебного года, обучающиеся очной формы обучения, родители трех и более несовершеннолетних детей, а также другие категории, предусмотренные Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих». Продолжительность подготовки составляет до одного месяца. На этот период участники обеспечиваются питанием, вещевым имуществом и медицинским обслуживанием. Доставка к месту проведения и обратно организуется за счет Министерства обороны. Государством предусмотрены социальные гарантии. За гражданами сохраняются место работы и занимаемая должность.

Работающим выплачивается средняя заработная плата в порядке, установленном законодательством, неработающим – минимальная заработная плата за счет бюджетных средств. Период пребывания на сборах засчитывается в общий трудовой стаж. Плановые учебные сборы проводятся в соответствии с подпунктом 1 статьи 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и являются важным элементом подготовки мобилизационного резерва страны.

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