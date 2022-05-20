Условия получения арендного жилья для молодежи упростят в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, как казахстанскую молодежь планируют обеспечить жильем, передает Zakon.kz.

По словам Ералы Тугжанова, в национальном проекте «Ұлттық рухани жаңғыру» предусмотрено введение 25-процентной квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства к 2025 году.

Также до 2025 года во всех регионах планируется запустить совместную с акиматами программу льготной ипотеки «Отбасы банка».

— На сегодняшний день региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. И до конца года запуск аналогичных программ рассматривается еще в шести регионах – Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, -отметил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Вице-премьер напомнил, что с 2019 года работающей молодежи в Казахстане предоставляют арендное жилье – всего было выдано порядка 7 тыс. таких квартир.

— Данная программа будет продолженa. До 2025 года запланировано предоставление 12 тыс. квартир для работающей молодежи. А до конца года будут внесены изменения в правила предоставления арендного жилья в части снижения требований к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 до 25 МРП. Это существенно расширит возможности молодежи в получении арендного жилья, — добавил он.