Условия получения арендного жилья для молодежи упростят в Казахстане

По словам Ералы Тугжанова, в национальном проекте «Ұлттық рухани жаңғыру» предусмотрено введение 25-процентной квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства к 2025 году.
Также до 2025 года во всех регионах планируется запустить совместную с акиматами программу льготной ипотеки «Отбасы банка».
— На сегодняшний день региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. И до конца года запуск аналогичных программ рассматривается еще в шести регионах – Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, -отметил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов
Вице-премьер напомнил, что с 2019 года работающей молодежи в Казахстане предоставляют арендное жилье – всего было выдано порядка 7 тыс. таких квартир.
— Данная программа будет продолженa. До 2025 года запланировано предоставление 12 тыс. квартир для работающей молодежи. А до конца года будут внесены изменения в правила предоставления арендного жилья в части снижения требований к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 до 25 МРП. Это существенно расширит возможности молодежи в получении арендного жилья, — добавил он.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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