В Комитете госдоходов рассказали о том, какие меры принимают для борьбы с искусственным дефицитом свободных очередей и спекуляцией бронирования на государственной границе, сообщает Zakon.kz.

На самом «модернизированном», имеющем наибольшую пропускную способность пункте пропуска казахстанско-китайской границы «Нур жолы – Хоргос» продолжает деятельность рабочая группа из сотрудников Главной транспортной прокуратуры РК и Комитета государственных доходов МФ РК. В ходе очередного совещания 23 октября было принято несколько важных для рынка решений.

«Для борьбы с манипуляциями очередью принято решение внедрить в CarGoRuqsat биометрическую идентификацию личности. Система будет сопоставлять лицо пользователя на видео в момент идентификации с фотографией в его документах, которые пользователь загрузил при регистрации. Тем самым сокращается поле деятельности для посредников, которые не уполномочены перевозчиками и создают необоснованный дефицит мест в электронной очереди с целью наживы», – отметили в пресс-службе ведомства.

При этом уполномоченные перевозчиками посредники наравне с водителями смогут получить цифровую «доверенность» от владельца или балансодержателя авто.

«То есть каждый владелец или балансодержатель транспортного средства будет вносить данные о доверенных посредниках в систему, после чего они смогут самостоятельно бронировать очередь. Тем самым институт посредников будет поставлен на учет в сервисе, что позволит отслеживать и анализировать «цифровые следы» каждого пользователя и его действия в системе», – пояснили в КГД.

Это позволит оперативно отслеживать подозрительную активность пользователей и выявлять вероятных нарушителей. В случаях, если пользователь более 10 раз в месяц отозвал бронь, или же не явился на пункт пропуска, система будет автоматически списывать со счета владельца или балансодержателя добровольную компенсацию в бюджет в размере 100 МРП за «простой» пункта пропуска.

«Как показал анализ, тех, кто злоупотребляет с неиспользованием брони, достаточно много. К примеру, система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или же бронь по которым была отозвана более трех раз за последние 30 дней. Однако пока рабочая группа решила установить «порог» в 10 случаев неиспользования брони в течение месяца. При этом система будет «мониторить», и если в этом списке будут авто одних и тех же владельцев или балансодержателей, этот порог будет снижен, и практически все те, кто злоупотребляет, подпадут под выплату компенсации в бюджет», – добавили в Комитете.

Члены рабочей группы намерены проработать с АО «Государственное кредитное бюро» вопрос интеграции сервиса электронного бронирования с Единой базой данных по страхованию (ЕСБД). В этом случае система будет видеть, кто именно имеет доверенность на управление транспортным средством, чтобы исключить бронирование очереди неуполномоченными перевозчиками посредниками.

Ранее в КГД сообщали, что на пункте пропуска водители занимают очередь на две недели вперед. И на общем фоне дефицита свободных мест в социальных сетях и профильных чатах появились предложения о продаже брони, что вызывает определенное недовольство со стороны добросовестных перевозчиков и создает «благоприятные» условия для различных коррупционных проявлений.

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