Условия женской ипотеки изменят

Условия женской ипотеки смягчат. А именно пересмотрят «входной порог».

Если раньше максимальный доход не должен был превышать 320 тыс. тенге, то сейчас он увеличен вдвое — до 640 тыс. тенге в месяц. Новые условия заработают в ближайшее время — ориентировочно с апреля 2022 года, после завершения всех соглашений «Отбасы банка» с Азиатским банком развития, передает krisha.kz

Условия кредитования

Первоначальный взнос — от 15 % от стоимости жилья (его можно сразу перечислить продавцу).

Ставка — 12 % с последующим снижением до 3.5 %.

Срок кредитования — до 25 лет.

Например, если оформить заём на 14 лет, то первые 10 лет вознаграждение банка составит 12 %, остальные 4 года — 3.5 %.

Кого кредитуют

Оформить ипотеку «Умай» могут работающие женщины с гражданством РК в возрасте от 18 до 65 лет, с ежемесячным доходом не более 640 тыс. тенге (без налоговых и прочих вычетов).

Если женщина находится в декретном отпуске, оформить ипотеку «Умай» не получится.

В случае если оформлен официальный брак, учитывается общий с супругом доход. Если уровень дохода невысокий, можно привлечь до двух созаёмщиков. При наличии ИП учитываются поступления за последний год.

Что можно купить

В ипотеку можно приобрести жильё как на первичном (в сданных в эксплуатацию домах либо строящихся, но с гарантией КЖК), так и на вторичном рынке. Максимальная стоимость жилья — 30 млн тенге. При этом неважно, в каком регионе РК оно расположено и сколько недвижимости имеется в собственности.

Сумма кредита зависит от дохода женщины:

— при доходе до 550 тыс. тенге — 85 % от оценочной стоимости жилья;

— до 640 тыс. тенге — 80 %.

Например, при покупке жилья с оценочной стоимостью 25 млн тенге и ежемесячным доходом 500 тыс. тенге банк выдаст заём на сумму 21 250 000 тенге (85 %). При заработке 640 тыс. тенге сумма займа составит 20 млн тенге.

Кроме того, по программе «Умай» можно получить кредит на ремонт. Максимальная сумма — 3.7 млн тенге без первоначального взноса. Обязательное условие — недвижимость должна быть собственностью заёмщицы

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