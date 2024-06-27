Условно-досрочно освобожденного костанайца вернули в колонию

Ранее, 45-летний местный житель отбывал уголовное наказание с исправительном учреждении, за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Позже решением суда, он был освобожден по УДО за положительные изменения в поведении.

26 июня городского суда №2 было рассмотрено ходатайство начальника управления полиции города Костаная об отмене условно-досрочного освобождения в отношении 45-летнего осужденного и рассмотрении вопроса о его направлении в места лишения свободы. При отбывании наказания в «домашнем режиме», он допустил ряд нарушений.

«Трижды отсутствовал дома по месту жительства при проверке, дважды находился в состоянии алкогольного опьянения, совершал правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений»,- рассказал участковый инспектор полиции Темирлан Мурзагалиев о своем подучетном.

Полицейские неоднократно предупреждали нарушителя. Однако, мужчина должных выводов для себя не сделал и продолжал совершать нарушения.

Суд, учитывая характер, злостность совершенных нарушений удовлетворил ходатайство полицейских и направил осужденного в места лишения свободы на неотбытую часть наказания сроком один год четыре месяца.

С начала текущего года по ходатайствам полицейских 11 ранее освобожденных условно-досрочно, вернулись в колонии.

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