Услуги акимата и ЦОНа в центрах «Нәтиже»

В мае текущего года по инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с акиматами Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областей был запущен пилотный проект – Центр получения госуслуг и подачи обращений «Нәтиже».

Проект разработан по принципу “одного окна” и представляет собой интеграцию приема обращений граждан, проведение консультаций по вопросам заявителей, оказание государственных услуг на одной площадке, что позволит каждому жителю региона оформить услугу, зарегистрировать обращение, получить консультацию у специалистов по интересующим вопросам, а также записаться на личный прием к Акиму и руководителям отделов местных исполнительных органов.

Пилотный проект разработан для того, чтобы сделать процесс обслуживания населения более комфортным и доступным для граждан и будет тестироваться в трех регионах страны до осени 2022 года.

В случае, если проект зарекомендует себя среди граждан как удобный и доступный сервис, то уже осенью 2022 года начнется этап масштабирования на все регионы Республики Казахстан.

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