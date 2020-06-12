Услуги ЦОНа можно будет получать с помощью SMS — Жумагалиев

Министерство цифрового развития переводит 30 государственных услуг в проактивный формат. Чтобы получить выплату по беременности, зачислить ребенка в школу, оформит инвалидность и другое людям не придется идти в ЦОН. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр цифрового развития Аскар Жумагалиев, сообщает корреспондент zakon.kz.

По его словам, проактивный формат предоставления услуги предполагает, что государство само предлагает гражданину получить необходимую услугу в той или иной жизненной ситуации. При этом человеку не нужно никуда обращаться, а достаточно отправить требуемую информацию в ответ на полученное SMS.

Сегодня в проактивном формате оказывается 5 государственных услуг. Например, можно оформить свидетельство о рождении малыша, отправив в SMS имя ребенка. А многодетные мамы, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмісалқа», могут в проактивном формате оформить пособие.

Сегодня более 80% услуг в Казахстане являются электронными. То есть, мы достигли такого уровня автоматизации, когда услуги можем переводить в проактивный формат. Чтобы человек за ними вообще никуда не обращался, а получал их просто отвечая на сообщения, — сказал Аскар Жумагалиев.

Министр сообщил, что по решению Межведомственной комиссии отобрано 30 услуг, которые будут оказываться в проактивном формате. Среди них назначение выплат по беременности и родам, установление инвалидности, зачисление в школу, изменение адресных данных при переименовании улиц или населенных пунктов, назначение единовременной выплаты на погребение и др.

Сейчас женщине для оформления дородовых и декретных нужно обращаться в ЦОН с документами. После того, как эта услуга будет переведена в проактивный формат, после оформления больничного листа женщине придет SMS-сообщение, ответив на которое она оформит пособие. Главное – она должна быть зарегистрирована в базе мобильных граждан, чтобы система знала, куда отправлять сообщение, — пояснил министр.

Многие проактивные услуги планируется запустить до конца текущего года. Для этого участвующие в процессе оказания этих услуг госорганы должны завершить все необходимые интеграционные работы, обеспечив обмен данными между своими системами.

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